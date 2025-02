Sbircialanotizia.it - Brignone super nonostante la febbre: è seconda dopo prima manche gigante Sestriere

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’azzurra, campionessa del mondo pochi giorni fa a Saalbach, è tornata in pista in Coppa del Mondo.la, Federicatorna in pista alla grande in Coppa del mondo. L’azzurra, campionessa del mondo pochi giorni fa a Saalbach, èladeldi, a soli 19 centesimi dalla neozelandese Alice . L'articolola: èè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.