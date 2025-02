Liberoquotidiano.it - Brignone, sei fenomenale! Vince il gigante del Sestriere, 33esimo trionfo

Federicalo slalomdi Coppa del Mondo al, alla ripresa dopo i Mondiali di Saalbach. L'azzurra, sempre più leader della Coppa del Mondo, aveva chiuso al secondo posto la prima manche dietro la neozelandese Alice Robinson, ma ha fatto registrare il miglior tempo di seconda manche chiudendo in testa con il tempo totale di 2'12''69, precedendo Robinson (2'13''09) e la norvegese Louise Tjernsesund (2'14''26). Vittoria n. 33 in carriera e primato sempre più solido in classifica generale per una strepitosa Federicache in 2.12.69 ha vinto lo slalomdi, recupero di Mont Tremblant. Con lei sul podio , seconda come ai Mondiali, la neozelandese Alice Robinson in 2.13.08 e la norvegese Thea Louise Stjernsund in 2.14.26. Dopo una dignitosa seconda manche Sofia Goggia ha chiuso 13/a in 2.