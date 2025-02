Brignone da favola, gareggia con la febbre e vince il gigante del Sestriere

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 febbraio 2025 – Continua ladi Federicache oggi 21 febbraioilfemminile al. La sciatrice azzurra, nonostante la, è tornata in pista alla grande in Coppa del mondo trionfando sulla neve piemontese., campionessa del mondo pochi giorni fa a Saalbach, è arrivata seconda dopo la prima manche, a soli 19 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, e ha piazzato il sorpasso nella seconda manche, lasciando l’avversaria a 40 centesimi. Terza la norvegese Stjernesund, per la prima volta in carriera sul podio.Si tratta del trionfo numero 15 inper, il 33esimo in Coppa del Mondo. Con l’uscita di scena di Lara Gut, fuori alla prima manche, Federica allunga in testa alla classifica generale, aumentando il proprio vantaggio a 170 punti: 899 contro 729 di Gut.