Ilgiorno.it - Brescia e Sondrio, numeri triplicati

Leggi su Ilgiorno.it

Sono 258 le pratiche inserite per via telematica dagli imprenditori lombardi nel 2024 per accedere alla composizione negoziata della crisi, procedura disciplinata dal Codice della crisi e dell’insolvenza entrato in vigore nel 2022 per aiutare le imprese in difficoltà, ristrutturare le attività imprenditoriali.triplicato dal 2023 a