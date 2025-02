Juventusnews24.com - Brambilla verso Juventus Next Gen Giugliano: «Siamo in salute e c’è entusiasmo. Dobbiamo alzare ancora l’asticella, ai ragazzi dico questo»

di RedazioneNews24pre: le dichiarazioni del tecnico dellaGen alla vigilia del match casalingoL’allenatore dellaGen Massimoha parlato ai canali ufficiali del club per analizzare il prossimo match di Serie C contro il– «Troveremo un’avversaria in, che arriva da tre vittorie e quindi anche sarà nel periodo migliore. Ilè una squadra che ha caratteristiche ben riconoscibili in quello che fa, ha davanti giocatori veloci, che sanno sfruttare bene le transizioni. Insomma, è una squadra da prendere con le pinze».IL PARI DI POTENZA – «Direi un punto d’oro, su un campo difficile, contro una squadra che ha delle qualità importanti. E poteva anche andare meglio, quandorimasti in superiorità numerica.