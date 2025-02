Lanazione.it - Bove si racconta: “Le immagini del mio malore? Che figura di...”. Tornare a giocare è il grande sogno: “Il calcio è arte, non lo mollo”

Firenze, 21 febbraio 2025 – E’ un Edoardoche si apre, si, condivide gioie, speranze, dolori e preoccupazioni il protagonista di una lunga intervista sul settimanale VanityFair (il testo completo è già online e uscirà in edicola giovedì 27 febbraio) della quale anticipiamo alcun stralci. Nell’intervista, realizzata da Federico Rocca il giorno dopo il recupero con l’Inter (vinto per 3-0 dai viola),affronta con coraggio anche i momenti drammatici delche l’ha colto il 1° dicembre durante Fiorentina-Inter. “Ricordo davvero poco, che ero in campo e che a un certo punto ha cominciato a girarmi la testa come quando ti alzi troppo velocemente dal letto, ho avvertito una sensazione di spossatezza. e basta. Non ricordo di essere caduto. Mi sono risvegliato in ospedale, toccandomi le gambe perché pensavo mi fosse successo qualcosa al ginocchio, un incidente.