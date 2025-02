Quifinanza.it - Bove potrebbe tornare in serie A, la promessa di Abodi: il defibrillatore non è un problema

Se c’è un tema che sa attirare l’attenzione di tutta l’Italia, quello è il calcio. Se alcune notizie hanno un’attrattiva limitata a una certa tifoseria, altre sono decisamente universali. La storia di Edoardorientra perfettamente in questa categoria.Ha poi ampliato ulteriormente il proprio pubblico, considerando la presenza del calciatore sul palco del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti lo ha voluto all’Ariston per raccontare la sua storia, il che ha dato il via a una finestra aperta sul suo futuro in campo, nonostante tutto.Come sta EdoardoEdoardoè stato operato presso l’ospedale Careggi, dov’è stato ricoverato subito dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter. Stabilizzate le sue condizioni, il calciatore 22enne è stato sottoposto a un intervento per l’inserimento di unsottocutaneo.