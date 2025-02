Ilnapolista.it - Bove e il rientro in campo, Abodi lavora a una legge in cui i calciatori si assumono le loro responsabilità (Messaggero)

L’ultima volta che Edoardoha messo piede inè stato l’1 dicembre, nel match contro l’Inter dove ebbe un attacco cardiaco. Il centrocampista, che era passato in estate dalla Roma alla Fiorentina, non potrà più giocare in Italia per le leggi sul defibrillatore. Ma secondo quanto riportato da Il, il Ministro per lo sportvorrebbe rivedere la riforma che aprirebbe uno spiraglio a un ritorno dell’ex Roma sui campi della Serie A.potrebbe tornare a giocare in Italia:incontra il presidente della FmsiIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:C’è già stato un contatto con il presidente della Fmsi (Federazione medico-sportiva italiana), Casasco, a breve ci sarà anche un incontro. Il riferimento diè chiaramente alla Premier, dove Eriksen è tornato a giocare dopo il grande spavento di Euro 2021.