Sololaroma.it - Borussia Dortmund-Union Berlino, il pronostico di Bundesliga: non solo 1+Over

Leggi su Sololaroma.it

Archiviata la 3 giorni di coppe europee, il focus si sposta nuovamente sui principali campionati internazionali. Uno di questi è senza ombra di dubbio la, arrivata nella sua fase calda in questo 2025. Il 23° turno della lega tedesca vedrà contrapposte due squadre che stanno vivendo una stagione che definire complicata è utilizzare un eufemismo.Stiamo parlando della sfida traed, in programma domani sabato 22 febbraio alle 18:30 al Westfalenstadion. Una partita estremamente delicata, specialmente per quanto concerne la metà classifica. I padroni di casa hanno bisogno di compiere una rimonta importante in questa seconda fase dell’annata, centrando così un posto in Europa. Gli ospiti desiderano, invece, allontanarsi dalla zona calda della graduatoria, archiviando la pratica della permanenza nella massima categoria.