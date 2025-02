Quotidiano.net - Borse europee incerte, focus sulle elezioni tedesche e spread Btp-Bund

Leggi su Quotidiano.net

Lerallentano e procedono in ordine sparso mentre i futures americani sono incerti. I mercati prendono atto degli indici Pmi con il lieve miglioramento del manifatturiero tedesco, e dell'eurozona, mentre hanno deluso i dati francesi con il manifatturiero poco variato e i servizi sotto le attese. C'è attenzione soprattutto sull'esito dellepolitiche in Germania questa domenica e Francoforte si muove poco sotto la parità (-0,17%). Si mantiene in rialzo seppur con cautela Parigi (+0,14%) ed è piatta Londra (-0,08%). Milano è la migliore (+0,33%), sostenuta da Campari (+3,5%), Leonardo (+2,1%) e Stm (+1,9%). E' risalito intanto, seppur di poco, loBtp-, ora a 108 punti base col rendimento del decennale italiano al 3,57% e del bond tedesco a 2,49%. Prova a rafforzarsi l'euro, scambiato a 1,05 dollari.