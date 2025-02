Quotidiano.net - Borse europee contrastate: Milano in testa, attesa per il voto in Germania

in ordine sparso con gli indici Usa contrastati (Dow Jones -0,8% e Nasdaq +0,15%) nell'ultima seduta della settimana, a due giorni dalinè incon un rialzo dello 0,5%, seguita da Parigi (+0,3%). Poco variate Francoforte (+0,02%) e Londra (-0,04%), debole Madrid (-0,2%). In miglioramento l'indice Pmi composito inin febbraio a 51 punti, stabile nell'Eurozona a 50,2 punti, con il comparto manifatturiero in crescita a 47,3 punti. Sale a 108,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,9 punti al 3,56% e quello tedesco di 5,2 punti al 2,48%. Si rafforza il dollaro a 0,945 euro e 0,79 sterline, calano invece il greggio (Wti -1,38% a 71,49 dollari al barile), l'oro (-0,74% a 2.930,66 dollari l'oncia) e il gas naturale (-0,4% a 47,3 euro al MWh).