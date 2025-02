Ilrestodelcarlino.it - Borghi rurali della Laga, festival al via

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via all’edizione 2025 del ‘Culturale dei’. Un evento di grande rilevanza per la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale delle comunità montane del territorio. Il tema del 2025 sarà "Riconnessione tra le Aree Montane e le Zone Urbane e Costiere", evidenziando l’importanza di creare un equilibrio culturale e sociale tra le diverse aree geografiche di questo territorio. La cerimonia di apertura di questoci sarà domani qui ad Ascoli con un grande evento in programma nella SalaRagione di Palazzo dei Capitani. Una importante occasione di confronto e riflessione sul ruolo delle comunitànel contesto culturale e sociale contemporaneo. L’evento inizierà alle ore 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e la registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.