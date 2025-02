Internews24.com - Borghi avverte: «L’infortunio di Sommer sposterà le cose all’Inter, ecco come»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneStefanosi è espresso sul momento dell’Inter e suldi: il portiere svizzero resterà ai box qualche settimanaIntervenuto a Sky Sport Stefanosi è espresso sul momento dell’Inter e suldiche inevitabilmente cambierà le carte in tavola per i nerazzurri, il portiere salterà anche la sfida con il Napoli:LE PAROLE – «Quanto sposta l’assenza di? Non sposta poco secondo me.è stata una grandissima intuizione di mercato, ha migliorato l’Inter in un momento in cui sembrava poter peggiorare. È anche un leader, uno che ama avere la palla tra i piedi e ha grande esperienza internazionale. Adesso è il momento di Martinez, che è stato un investimento non da poco dell’estate dell’Inter, con la convinzione che potesse essere l’erede di