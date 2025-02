Internews24.com - Bordon, il consiglio a Martinez: «Deve giocare tranquillo! Se l’Inter ha pagato tutti quei soldi per lui, vuol dire che…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il: «! Sehaper lui,che.» Le parole dell’ex portiere nerazzurroIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivano, ex portiere del, ha parlato cosi:COSA SI PROVA A SUBENTRARE IN CORSA- «Spiazzante ,va mantenuto il sangue freddo. Io debuttai in A in un derby, si immagini l’emozione: 8 novembre ’70, Milan-Inter 3-0. Eravamo sotto di un gol e ne incassai altri due. Fu un putiferio: via Heriberto Herrera e dentro Invernizzi, con cui vincemmo il tricolore».COSA PERDESENZA SOMMER– «A livello di gioco, parecchio. Ormai in un portiere si bada ai lanci di 30 metri coi piedi, meno allo stare tra i pali. Lui, in questo, è un fenomeno»- «Intanto è uno bravo, lo vidi a Genova.