Boom Roma, accordo raggiunto: si attende solo l'annuncio ufficiale

La, dopo aver pescato l’Athletic Bilbao nel sorteggio di Europa League, ha ricevuto una buona notizia dal calciomercato.Dopo aver battuto il Parma con la bellissima punizione di Matias Soulé, innescando così l’avvicendamento sulla panchina emiliana tra Pecchia e Chivu, laè riuscita ad ottenere un’altra vittoria fondamentale. Nella serata di ieri, infatti, i giallorossi hanno vinto per 3-1 il ritorno del play-off di ritorno dell’Europa League contro il Porto.: si(LaPresse) tvplay.itIn virutù l’1-1 rimediato una settimana fa in Portogallo, dunque, laha staccato il pass per gli ottavi finale, dove affronteranno l’Athletic Bilbao. Il sorteggio di oggi, infatti, ha regalato agli uomini di Claudio Ranieri uno dei team favoriti per la vittoria finale della seconda competizione europea per club.