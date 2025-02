Lettera43.it - Bonus ristrutturazioni edilizie 2025: guida, per quali lavori spetta, requisiti e domanda

Dal 1° gennaiosono entrate in vigore nuove disposizioni suiedilizi previste dalla Legge di Bilancio. Tra le principali modifiche si segnalano aggiornamenti sulla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Con l’entrata in vigore delle nuove norme, si delinea un progressivo ritorno alle aliquote ordinarie per le detrazioni fiscali in edilizia.Modifiche alla detrazione per il recupero edilizioCasa in ristrutturazione (Imagoeconomica).La detrazione per il recupero edilizio, che prevede uno sconto sull’Irpef ripartito in dieci quote annuali, ha subito delle variazioni. A partire dal, il regime transitorio introdotto dalla Legge di Bilancio ha previsto per le abitazioni principali: detrazione del 50 per cento per le spese sostenute nel, fino a un massimo di 96 mila euro, detrazione del 36 per cento per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con lo stesso limite massimo.