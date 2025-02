.com - Bologna, torna Ferguson ma si fa male Holm

(Adnkronos) – Una buona ed una cattiva notizia per Vincenzo Italiano per prepara il match in programma sabato pomeriggio contro il Parma. L’allenatore felsineo ha ritrovato in gruppo Lewisnell’allenamento di oggi: il centrocampista scozzese ha smaltito la lesione al flessore della coscia destra e sarà regolarmente convocato nel prossimo turno di Serie A contro il Parma. Si è fermato invece per infortunio Emil. Ecco il comunicato del club rossoblu: “Continua la preparazione della squadra in vista del match contro il Parma di domenica: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro tattico e partitella, con Lewische è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Jens Odgaard, terapie per Estanis Pedrola. In seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, Emilè stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra, con tempi di recupero di 3 settimane”.