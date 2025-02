Danielebartocciblog.it - Bologna: Tardelli e Collovati il 14 marzo a Grand Tour Italia per una serata mondiale

Sotto il segno di Marcoe Fulvio, a, celebra uno dei momenti più iconici della storia del calciono. In arrivo unadavvero imperdibile dedicata alla vittoria della Nazionale ai Mondiali del 1982. Venerdì 14, a partire dalle ore 18.30, il Parco ospiterà la proiezione del film documentario “1982, Una Storia Azzurra”. Questa sarà seguita da un incontro esclusivo con due dei protagonisti di quell’impresa: Marcoe Fulvio. Con la presenza di Oscar Farinetti, a moderare la conversazione sarà il giornalista sportivo Gigi Garanzini. Sarà un viaggio emozionante attraverso ricordi, aneddoti e testimonianze dirette di quell’avventura che ha fatto sognare un’intera nazione.Prodotto da Simona Ercolani, fondatrice di Stand By Me e Vision Distribution in collaborazione con Sky “1982, Una Storia Azzurra” con la regia di Coralla Ciccolini e la direzione artistica di Beppe Tufarulo.