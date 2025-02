Ilrestodelcarlino.it - Blocco diesel Euro 5, scattano le misure anti-smog in Emilia Romagna: quando e dove

Bologna, 21 febbraio 2025 – Da sabato 22 a lunedì 24 febbraioin varie province dell’leemergenziali contro lo. La decisione è stata presa dopo il controllo di Arpae sulla qualità dell’aria e a seguito dei risultati è stato deciso di ripristinare lo stop ad alcune categorie di veicoli e non solo. Verranno adottate quindi limitazioni a Bologna, Parma, Reggio, Modena, Piacenza e Ferrara. Si salva invece la. Lunedì 24 è stato anche indetto uno sciopero del trasporto pubblico in tutta la Regione e pertanto le limitazione che riguardano la circolazione per tale giorno sono sospese.leemergenzialiCosa comportano leemergenziali LestrutturalileemergenzialiLeemergenzialil’Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) verifica il superamento del valore limite giornaliero di Pm10 per tre giorni consecutivi da quello di controllo.