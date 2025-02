Ilgiorno.it - Blitz nello showroom: "Boicottiamo Tesla"

di un gruppo di antagonistiin piazza Gae Aulenti a Milano. Ieri hanno srotolato uno striscione con la scritta "Musk thrives, democracy dies", ovvero "Musk si arricchisce, la democrazia muore". Stessa scritta in inglese anche su volantini appesi alla vetrina, contro il fondatore diElon Musk, sostenitore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una protesta, per rimanere alle questioni di casa nostra, anche contro il Ddl sicurezza del Governo. "L’azione ha lo scopo di invitare tutti e tutte a boicottare le piattaforme di Musk, i suoi prodotti, e di contrastare attivamente la sua campagna d’odio", si legge in una nota firmata dalla “Milano antifascista“. Il gruppo invita anche alla manifestazione del 22 febbraio, che nel capoluogo si svolgerà con concentramento in piazza XXIV maggio.