Ilrestodelcarlino.it - Blitz delle Fiamme Gialle. Scoperta evasione fiscale tra allevatori e veterinari

Affari ‘in nero’ con i fedeli quattro zampe. Nel mirino della Guardia di Finanza della tenenza di Cattolica sono finitidi cani edella provincia, che si sono ritrovati nei guai per mancate dichiarazioni di ricavi e per non aver pagato le tasse. Di recente, i militarihanno scoperto un caso diche coinvolge un allevatore di cani di razza Shiba Inu a Bellaria - Igea Marina. L’uomo, secondo le verifiche, avrebbe omesso di dichiarare al Fisco circa 105 mila euro di redditi negli ultimi quattro anni. Insomma secondo la ricostruzione dei finanzieri, le compravendite dei cani di razza sarebbero avvenute sottobanco, senza alcuna dichiarazione di natura, determinando così un ammanco per le casse dello Stato. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che ha già portato alla luce irregolarità in altri quattro allevamenti situati nei comuni di Misano Adriatico, Montefiore Conca e San Clemente.