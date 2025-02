Ilfattoquotidiano.it - “Black Box Diaries”, il Giappone censura lo stupro di una (sua) giornalista: il docufilm candidato agli Oscar non viene proiettato

Un documentario si trova intrappolato nel limbo censorio del sistema nipponico. La prima proiezione di “Box” risale al gennaio del 2024 quando venne mostrato al Sundance Festival, e dopo l’accoglienza positiva del pubblico e della critica è stato distribuito in 57 paesi, presentato nei più prestigiosi film festival del mondo, vinto 18 premi e2025 come miglior documentario. Eppure nessun cinema inlo ha ancora, nemmeno per preview riservate. Il problema è che narra esplicitamente della violenza sessuale subita da Ito Shiori,, scrittrice del memoir “Box” – tradotto anche in italiano – e regista del documentario che lo rappresenta visivamente. Sono trascorsi 10 anni dalloall’Hotel Sheraton di T?ky?, mentre laera incosciente, eppure le violenze psicologiche e le ingiustizie nei confronti di Ito continuano, con la prospettiva della distribuzione del suo film inassolutamente incerta.