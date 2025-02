Ilfattoquotidiano.it - Bimbo nasce con due gemelli “parassiti” in grembo: “Ho capito subito che non era normale. E’un ‘fetus in fetu’, uno dei casi più rari al mondo”

Lo scorso gennaio, una trentaduenne dello stato indiano del Maharashtra stava procedendo con unagravidanza quando, ormai all’ottavo mese, l’ecografia rivelò qualcosa di insolito per un bebè di 35 settimane che “sembrava un feto con qualche osso e una struttura simile a un feto nell’addome”, come dichiarò ai giornalisti il dott. Prasad Agarwal, ostetrico e ginecologo presso l’ospedale indiano cui si era rivolta la donna. “Capii immediatamente che non era. Era unin, uno deipiùal”. In pratica, ilportava nell’addome i feti malformati di quelli che avrebbero dovuto essere i suoi. Così, per evitare complicanze, la donna fu sottoposta a parto cesareo a inizio febbraio e il neonato fuoperato per estrarre i dueni, che comunque non avrebbero potuto sopravvivere perché a uno stadio di sviluppo incompleto e del tutto dipendenti da lui per il proprio sviluppo.