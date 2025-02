Anteprima24.it - Bimba sbranata: avanti le indagini, tante incongruenze

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSonolee gli aspetti ancora non chiari dell’inchiesta sulla morte della piccola Giulia Loffredo, ladi nove mesi che – secondo il racconto del padre Vincenzo, indagato a piede libero per omicidio colposo – nella notte tra sabato e domenica, ad Acerra, è stata aggredita dal pitbull di famiglia mentre dormiva sul lettone dei genitori: un’inchiesta sulla quale la procura di Nola e la polizia mantengono un riserbo totale.In primo luogo, le cause della morte. Le indiscrezioni sui risultati dell’autopsia, già eseguita, parlano di ferite lacero contuse al volto, compatibili con i morsi di un cane, mentre è controverso il particolare della rottura dell’osso del collo, circostanza che però stride con quanto avrebbe dichiarato il padre della bambina, che l’avrebbe portata ancora viva nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove poi è morta (come avrebbe confermato la struttura ospedaliera).