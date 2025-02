Quotidiano.net - Bimba investa da un suv a Breda di Piave (Treviso) sotto gli occhi della madre: è in gravi condizioni

Leggi su Quotidiano.net

di, 21 febbraio 2025 – Drammatico incidente adi, in provincia di: una bambina di sei anni è stata investita da un Suv mentre attraversava la strada per raggiungere lo scuolabus. Immediati i soccorsi: la piccola si trova ora ricoverata inall'ospedale "Ca' Foncello", di. A quanto si apprende al volante del Suv c’era un’automobilistazona: l’investitrice si è subito fermata ed è già stataposta ai test per verificare l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, risultando negativa. In base alle prime ricostruzioni, la bambina stava attraversando la carreggiata per raggiungere la fermata dello scuolabus, quando è stata investita dalla vettura. Il tuttogliche la stava accompagnando. Sul posto hanno operato polizia locale e il Suem 118 intervenuto con il servizio di elisoccorso.