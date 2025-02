Lanazione.it - "Bilanci e operazioni discutibili". Attacco Pd su Cortona e sviluppo

Leggi su Lanazione.it

Il Pd cortonese esprime perplessità suidellae su alcunedi vendita che vengono giudicate "". "L’amministrazione comunale parlando dei risultati della sua società in house – spiega il capogruppo Pd Vanessa Bigliazzi - fa riferimento a un notevole aumento dei ricavi, ma si omette di indicare il contestuale aumento dei costi sostenuti. L’unico dato certo è che la società, a fronte di un valore della produzione pari a circa 2 milioni e 600 mila euro ha conseguito un modesto utile di circa 7 mila euro. Probabilmente questo utile è stato di nuovo ottenuto grazie al cospicuo contributo dal Comune (oltre 70 mila euro). Riconosciamo l’importanza dei servizi erogati, ma siamo preoccupati dall’andamento della società e dalle ingenti risorse sottratte alo del Comune in termini di contributi, che tra l’altro non sarebbero consentiti dalle disposizioni normative vigenti le quali, in coerenza con il principio più volte enunciato dalla magistratura contabile, vietano il soccorso finanziario".