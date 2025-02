Ilrestodelcarlino.it - ’Bike to work’, il Comune proroga gli incentivi per lasciare l’automobile in garage

‘Bike toavanti tutta. Ildi Castel Maggiore hato fino al 31 dicembre prossimo il progetto che prevede, in collaborazione con la Regione, il coinvolgimento delle imprese del territorio comunale, mediante la sottoscrizione di specifici accordi, per l’incentivazione dell’uso della bicicletta per gli spostamenti casa - lavoro con il riconoscimento dieconomici. Le aziende interessate possono aderire alla ’Manifestazione di interesse’ pubblicata sul sito del, stipulando un accordo al fine di promuovere la mobilità casa-lavoro mediante l’utilizzo della bicicletta tradizionale ed elettrica in sostituzione dell’auto privata. Il dipendente dovrà attivare sul proprio telefono cellulare un’applicazione che utilizzi la tecnologia gps per il tracciamento del percorso casa - lavoro.