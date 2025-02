Ilgiorno.it - Bigiare una mattinata di scuola per fare un disco: la storia punk degli Useless 4

Bergamo, 21 febbraio 2025 – Siamo certi che anche i loro insegnanti, una volta ascoltato il risultato di questalontano dai banchi, li perdoneranno e faranno loro un applauso. I sedicenni bergamaschi the4 – tre ragazzi e un ragazzo, imparentati fra loro a due a due – nelle scorse settimane si sono sentitiun’offerta che avrebbe potuto causare loro qualche imbarazzo. “Se saltate lavenerdì, vi registriamo un”. Questa la proposta “indecente” – si fa per dire. – rivolta loro dai produttori Brown Barcella e Riccardo Zamboni, rimasti a bocca aperta dopo aver visto il quartetto esibirsi in concerto. I quattro teen-ager, cresciuti a pane erock, generi musicali assai poco frequentati dagli esponenti della Generazione Z, non hanno avuto alcun dubbio, cogliendo al volo l’occasione e infilandosi in una delle sale del Big Tree studio per registrare quattro pezzi, in pieno stile Ramones.