Lanazione.it - Biga di Monteleone esposta a New York, uno spiraglio per la restituzione all'Umbria

Leggi su Lanazione.it

Spoleto (Perugia), 21 febbraio 2025 - Riflettori di nuovo accesi sulladidi Spoleto, il prezioso carro da parata risalente al VI secolo a.C. e realizzato in Etruria, attualmente esposto al Metropolitan Museum di New. La “task force” del Met, preposta alla verifica della provenienza legittima delle opere esposte, si starebbe interessando alla vicenda per facilitare l'eventualeall'del raro manufatto. Lo comunica il sindaco del comune didi Spoleto Marisa Angelini che scrive una lettera al Ministro della cultura Alessandro Giuli allegando tutta la corrispondenza con il Metropolitan. “Con questa lettera - scrive Marisa Angelini - voglio rappresentarle una vicenda che è iniziata nel 2004 e che riguarda il reperto archeologico dellaoggial Met.