Biathlon, decise le staffette dell'Italia ai Mondiali di Lenzerheide: Wierer e Giacomel i riferimenti

L’Italia per le duedi domani è fatta. Giorno di prove a squadre domani, sulle nevi di(Svizzera), sede dei2025 di. In terra elvetica si comincerà alle 12.05 con i quartetti femminili in lizza per la top-3, a precedere il medesimo format tra gli uomini, in programma tre ore dopo (15.05).Il ruolo della selezione del Bel Paese nelle gare previste sarà quello dell’outsider, in quanto sulla carta ci sono squadre oggettivamente più forti. Ovviamente, si getterà il cuore oltre l’ostacolo e poi si vedrà. Il quartetto delle ragazze sarà composto da Hannah Auchentaller al lancio, seguita da Dorothea, Samuela Comola e Michela Carrara.Osservate speciali, in particolare,e Carrara. L’altoatesina ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute in questi campionati, ricordando i suoi forfait nell’inseguimento e nella 15 km Individuale.