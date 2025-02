Internews24.com - Biasin svela: «Cosa pensa Inzaghi di Martinez? Mi sono informato…»

di Redazione, il giornalista ha parlato di, il secondo portiere dell’Inter che sostituirà Sommer nella partita con il GenoaIl noto giornalista Fabrizioin un’intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato della situazione del portiere dell’Inter, Josep, che è destinato a sostituire Yann Sommer nella prossima partita contro il Genoa. L’assenza del portiere svizzero è dovuta a un infortunio al pollice, eha evidenziato la fiducia che l’allenatore Simoneripone in, nonostante le leggende metropolitane che circolano riguardo alle sue capacità, visto che ha avuto poco tempo di gioco fino a questo momento.SU- «di lui? Miinformato perché c’è una leggenda metropolitana che dice che visto che non gioca mai non è capace di parare.