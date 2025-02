Anteprima24.it - Biancolino: “Non ci possiamo fermare, oggi più delle altre volte”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ci aspetta una gara difficile su un campo difficile. Loro vengono da due buone prestazioni contro Cerignola e Catania. Bisogna continuare, facendo quello che abbiamo fatto contro il Crotone. Noi dobbiamo andare a Caserta con la nostra mentalità e i nostri principi. Sarà una partita difficile, ma in questo momento non cipiù”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaelealla vigilia della sfida con la Casertana.E sulla situazione di Taranto e Turris, il tecnico afferma: “Dispiace per i ragazzi e per le società, per le città, ma a noi non interessa. Dobbiamo guardare a noi stessi, se poi arriva una notizia positiva ben venga. Adesso bisogna guardare in casa nostra e non farci portare da altri pensieri, pensando a noi stessi e a ciò che stiamo facendo, seguendo quella scia”.