Donnapop.it - Bianca Guaccero incinta di Giovanni Pernice? Ecco cosa ha rivelato la conduttrice

Leggi su Donnapop.it

del fidanzato? Qualbolle in pentola: che succede?Di recente laè tornata sulla cresta dell’onda del piccolo schermo; dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, ha condotto il PrimaFestival e adesso è il momento di concentrarsi sulla sua vita privata:ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della storia d’amore con il ballerino, nata proprio durante le prove del programma di Milly Carlucci.disi sono conosciuti proprio grazie a Ballando con le Stelle, dove hanno fatto coppia dal primo all’ultimo giorno. Prova dopo prova è nato l’amore, anche se ora vivono la relazione a distanza. Lui è impegnato in uno spettacolo teatrale in Inghilterra, mentre lei è rimasta a Roma.