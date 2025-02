Ilrestodelcarlino.it - Biagini tra i big mondiali: "Voglio mettermi in mostra"

Ciclismo dalle atmosfere di terre lontane, con un reggiano tra i protagonisti. È Federico(foto), 21enne professionista reggiano portacolori della Vf Group Bardiani Csf Faizanè, che nel Tour degli Emirati Arabi ha debuttato in una corsa World Tour confrontandosi con gli assi del ciclismo internazionale. Il suo racconto è accompagnato dal fruscio dei pedali che mulinellano veloci, quasi a spingere la sabbia del deserto sino alle vie del centro di Reggio. "È incredibile, mi sono trovato tra corridori che in precedenza avevo visto solo in tv: una cosa che mi ha dato emozione e motivazione. Nei prossimi giorni cercherò di andare nuovamente in fuga, di puntare con i compagni ai traguardi volanti: è il modo giusto per mettersi intra le grandi squadre", affermaparlando dal Medio Oriente.