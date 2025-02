Ilfattoquotidiano.it - Bertolt Brecht, la corporeità della lingua (Traduzione di Gino Chiellino)

Ho vissuto quarant’anni nella città di Bert, Augsburg/Augusta. Per tutti questi anni ne ho ascoltato lanatale. Unacorporea, di parole mai pronunciate interamente e spesso contratte all’interno, ricca di metafore ma priva di ogni astrazione, così come essa trapela nelle poesie e ancor di più nei suoi pezzi teatrali, dai primi esperimenti fino alla maturità. Personalmente ho ritrovato nelle opere dila stessadei contadini e degli artigianipresila catanzarese, a me molto famigliare, e mi è stata punto di riferimento nella decisione di scrivere in tedesco. Inoltre, sono convinto che Bertabbia usufruito coscientementenatale perché del tutto consona al suo impegno a favore delle classi subalterne, sedotte e oppresse dal regime nazista, ma allo stesso tempo per escludere dalla propria scrittura emozioni, sentimenti e desideri strettamente personali che avrebbero sminuito il pathos dello scrittore impegnato.