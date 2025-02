Ilveggente.it - Berrettini non ne può più: ribellione inaspettata

Leggi su Ilveggente.it

Decisione drastica per Matteo: il tennista romano ha deciso di invertire la rotta e niente sarà più com’è stato fino ad oggi.Equilibrio. Transizione. Pazienza. Liberazione. Sono queste le parole chiave che hanno scandito gli ultimi mesi di Matteo, un tennista che in tanti credevano finito ma che ha dimostrato, in questi giorni, di poter essere, invece, ancora incredibilmente competitivo. E non solo perché ha battuto, cosa per nulla semplice, la sua bestia nera, Novak Djokovic, ma perché ha ritrovato la continuità e la lucidità mentale per fare bene nei punti che contano.non ne può più:(AnsaFoto) – Ilveggente.itC’è un abisso tra il tennista insicuro e scoraggiato che saltuariamente scendeva in campo lo scorso anno e quello che, in questo 2025, sta giocando ogni punto come se fosse un Championship point.