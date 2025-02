Panorama.it - Berlino: Uomo gravemente ferito al Memoriale dell'Olocausto

Questa sera intorno alle 18 unè statoda un aggressore sconosciuto presso ildedicato agli ebrei assassinati in Europa, nel quartiere Mitte di. Come annunciato dalla polizia disu X, l'è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. I soccorritori sono sul posto e stanno prestando soccorso a diverse persone rimaste coinvolte nell'incidente. Sono in corso le indagini sulla scena del crimine. Non si sa altro sull'incidente. Secondo quanto riportato dai media, l'è statocon un coltello. Il colpevole è attualmente ricercato. L'area attorno alè in gran parte stata transennata.ll, progettato dall'architetto Peter Eisenman, è stato aperto al pubblico nel maggio 2005. Il Campoe Stele e un sito informativo sotterraneo nella capitale, vicino alla Porta di Brandeburgo, commemorano i circa sei milioni di ebrei assassinati sotto il regime del nazionalsocialismo.