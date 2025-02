Secoloditalia.it - Berlino, sangue sul voto in Germania: accoltellato un uomo al memoriale dell’Olocausto (video)

e possibile gesto antisemita alla vigilia del delicatopolitico in. Una persona è rimasta gravemente ferita in seguito a un attacco a colpi di coltello nei pressi delnel quartiere Mitte, vicono l’ambasciata americana. Secondo le prime notizie, come riportano alcuni media tedeschi, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 18. Sul posto la polizia che ha isolato la zona e i soccorritori. Sembra che diverse persone siano state curate perchè in stato di shock. Il portavoce della polizia, Florian Nath,, ha detto che la vittima è uned è stato trasportato in ospedale. Non ci sono ancora informazioni sulla sua identità. L’arma del delitto non è stata ancora trovata e l’autore del reato è in fuga. Secondo le informazioni del Tagesspiegel, sulla scena del crimine è stato trovato un coltello pieghevole.