Berlino, attacco con coltello al memoriale della Shoah: un ferito grave

connel centro di, nei pressi delper la. Come ridalla poliziacapitale tedesca “intorno alle 18.00, un uomo è statomenteda uno sconosciuto nel campo delle stele deldegli ebrei assassinati in Europa nel quartiere Mitte. Ilè stato portato in ospedale”. Le forze dell’ordine hanno riche “i soccorritori stanno assistendo diverse persone sul posto che hanno assistito all’incidente. Le indagini sono in corso sulla scena”., oggi un altro caso di attentato In giornata, inoltre, le forze dell’ordine del Brandeburgo avevano arrestato un ragazzo di 18 anni ceceno, accusato di aver pianificato un. Secondo le informazioni, il giovane avrebbe organizzato un presunto attentato di matrice politica a, hanno reso noto la Procura generale del Brandeburgo e la polizia di Potsdam, come riporta Bild.