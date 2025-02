Liberoquotidiano.it - Berlino, accoltellamento al Memoriale della Shoah: ombre e sangue sul voto in Germania

Attacco con coltello al, in. Al momento il bilancio è di un ferito, in gravi condizioni. La polizia tedesca ha isolato la scena del crimine e l'area circostante e sta perquisendo la zona. "La vittima è un uomo, che ha riportato ferite da arma da taglio. È in ospedale. Non ci sono ancora informazioni sull'identità dell'uomo. L'arma del delitto non è stata ancora trovata. L'autore del reato è in fuga. I testimoni affermano di aver visto un uomo scappare", ha affermato il portavocepolizia Florian Nath. Secondo Bild, al momento non risultano collegamenti con ildell'Olocausto o con le ambasciate in zona, come quella americana, ma il timore di tutta laè di un nuovo, drammatico attacco "politico", un attentato. Domenica infatti si vota per le elezioni politiche in un clima incandescente, tesissimo.