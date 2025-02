Liberoquotidiano.it - Beppe Sala e il "no" ai fratellini Bibas, un caso nazionale. FdI: "L'ultimo sfregio, cosa tollerano nel Pd"

Nessun ricordo a Milano per iisraeliani Ariel e Kfir, brutalmente uccisi insieme alla loro madre Shiri da Hamas nei mesi successivi al loro rapimento la mattina del 7 ottobre 2023. "Ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare. Direi che il problema è tenere posizioni politiche, non credo che lo faremo questo". Lo ha detto il sindaco Pd di Milano, Giuseppe, a margine dell'inaugurazione di un'installazione alla biblioteca degli alberi per ricordare i tre anni dall'inizio della guerra in Ucraina, rispondendo a chi gli ha chiesto se darà seguito alla richiesta di illuminare di arancione Palazzo Marino venuta da Davide Romano del museo della brigata ebraica e da Alessandro Litta Modignani dell'Associazione milanese pro Israele. "Sono dispiaciuto della decisione del sindaco - è il commento di Romano -.