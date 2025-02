Anteprima24.it - Benevento, testa sgombra e calciatori nei loro ruoli: la ricetta per risollevare la Strega

Tempo di lettura: 4 minutiLo sport non è assolutamente una scienza esatta. La storia del calcio è piena zeppa di squadre che hanno marciato a mille all’ora per molti mesi, salvo poi avere un crollo verticale del tutto inspiegabile considerando gli stessi interpreti spediti in campo. In fondo è un po’ quello che è successo al, capace di mettere tutti in riga fino a dicembre conquistando 37 punti in 18 gare con una straordinaria media di 2,05 a partita. Ma c’è di più perché fino al blitz di Trapani la squadra gialssa aveva il migliore attacco del girone con 36 reti e la seconda migliore difesa con 13 gol al passivo. Poi, in appena nove partite Berra e soci sono stati capaci di dilapidare un patrimonio di punti retrocedendo dal primo posto a +5 sulla seconda all’attuale quarta piazza a -7 dalla capolista Audace Cerignola.