Anteprima24.it - Benevento, protesta alla Hannon System: i lavoratori in picchetto contro chiusura stabilimento

Tempo di lettura: 2 minutiIdelladihanno dato il via a un presidio permanente davanti ai cancelli delloperrel’annunciataprevista per maggio. La decisione dell’azienda ha scatenato forte preoccupazione tra i dipendenti, che temono per il proprio futuro occupazionale e per le conseguenze economiche che il provvedimento avra? sull’intero territorio.Il sindacato CUB ha preso le redini della mobilitazione, coinvolgendo nellaanche Ficomirros CISL e UIL della IMEVA, nel tentativo di creare un fronte compattoladello. Ilha visto una partecipazione numerosa, cone rappresentanti sindacali schierati per chiedere un’immediata apertura di un tavolo di confronto con l’azienda e le istituzioni.