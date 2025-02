Anteprima24.it - Benevento, arriva il ‘Torch Run’ dei giochi mondiali invernali ‘Special Olympics’

Tempo di lettura: 2 minutiLa città disarà protagonista il prossimo 25 febbraio in occasione del Torch Run di Special Olympics con il passaggio della torcia in vista deidi Torino 2025. Atleti con e senza disabilità intellettive percorreranno le vie cittadine con arrivo all’Arco di Traiano per la cerimonia di accensione del tripode. Un evento in contemporanea in tutta Italia, la torcia attraverserà capoluoghi di regione e luoghi iconici con il Team Campania che ha scelto proprio la città di.L’iniziativa è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa organizzata dal Team Campania di Special Olympics presso la Sala dell’Acquedotto della Rocca dei Rettori alla presenza di Riccardo Derna, presidente dell’Associazione Italiana Persone Downe referente regionale Area Famiglie di Torch Run, del presidente della Provincia diNino Lombardi, di Gianfranco Ucci in rappresentanza dei Lions Club di, di Gianfranco Pacchiamo di ASD Podismo die dei rappresentanti della Pro Loco Samnium di