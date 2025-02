Lanazione.it - Benessere e spirito di squadra. Lo sport per stare bene insieme

Per avere uno stile di vita sano occorre fare attività fisica, mangiare, non fumare e non essere pigri: tutto questo ci mantiene in salute, allunga la vita e ci consente diin mezzo agli altri. Negli ultimi anni, purtroppo, stiamo dedicando sempre meno tempo allo, mentre il passatempo preferito sono diventati i social, causando un aumento dello stile di vita sedentario. Questo porta non solo ad avere, frequentemente, dei problemi fisici ma anche ad una riduzione delle capacità sociali e della cooperazione con gli altri. Loinfatti non è solo attività fisica ma è anche un’occasione per imparare il rispetto, la disciplina e l’importanza del lavoro di. Quando si gioca insi impara a contare sugli altri, a condividere i successi e le sconfitte e a sostenersi a vicenda nei momenti difficili.