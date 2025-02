Lanazione.it - Beko, tanti fronti aperti. Tavoli istituzionali, confronto sull’immobile e cassa integrazione

Nuove tappe della vertenza, tra annunci, incontri, dibattito politico, strategie a. Questo pomeriggio alle 17 la presidente della Provincia Agnese Carletti ha convocato il tavolo istituzionale, per fare il punto della situazione anche in vista del tavolo ministeriale che lunedì. Presenti per la prima volta anche i rappresendell’Università degli Studi e della Fondazione Mps. A inizio pomeriggio, alle 15, davanti allo stabilimento ci sarà anche un momento di relax in questi giorni difficili, con Michele Landi (musicista e dj) che intratterrà i lavoratori, uno deigesti di vicinanza che stanno sempre più coinvolgendo la città a fianco dei dipendenti. Ieri intanto, nell’incontro tra sindacati e azienda, sono stati confermati i dieci giorni dianche per il mese di marzo (i giorni 3, 4, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, e 31) mentre il 5 e 6 marzo è previsto il doppio turno big.