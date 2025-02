Casertanews.it - Beccato con 21 dosi di hashish nelle tasche del giubotto, in manette 21enne

I carabinieri della stazione di Gricignano d' Aversa hanno arrestato undi origine marocchina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il ragazzo era in regime di detenzione domiciliare per rapina. I militari all'esito di un controllo presso l'abitazione dove era.