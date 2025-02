Metropolitanmagazine.it - “Beautiful Things” di Benson Boone è il brano più venduto al mondo nel 2024

L‘IFPI, organizzazione mondiale dell’industria musicale ha annunciato chediè ilpiùalnelvincitore dell’IFPI Global Single Award.Victoria Oakley, CEO dell’IFPI, ha dichiarato: “Siamo lieti di consegnare il premio IFPI Global Single Award a. In qualità di artista emergente a livello mondiale, è un risultato straordinario produrre un successo davvero mondiale. Congratulazioni a, al suo team e alla Warner Records per questo incredibile risultato.È inoltre fantastico vedere così tante nuove leve del settore brillare nella Global Singles Chart dell’IFPI. È un meraviglioso riflesso di come gli artisti emergenti, lavorando in collaborazione con le loro etichette discografiche, stiano trovando il successo internazionale”.