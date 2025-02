Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Daphne Sedurrà Carter o Ridge?

: Steffy ottiene la presidenza della Forrester Creations.Rose da’ inizio al suo piano.: Hope spronaa concludere al più presto l’accordo con la famosissimaRose che, intanto, mette gli occhi anche su! Steffy diventa presidente della Forrester Creations!Steffy favorirà l’ingresso alla Forrester Creations della bellissima quanto affascinanteRose allo scopo di rovinare il rapporto tra Hope ee riprendere così il totale controllo della Forrester Creations! Ma. non tutto andrà secondo i suoi piani, visto che la sua storica amica di Parigi inizierà ad interessarsi anche al padre! Lesullepromettono clamorosi colpi di scena! Intanto, Eric s’interrogherà sul ritorno di fiamma trae Taylor e, questa volta, non sembrerà più parteggiare per Brooke! Steffy, invece, riuscirà ad ingannare gli autori del “colpo di stato” ottenendo la presidenza della casa di moda.