Batteria commestibile e ricaricabile, il bergamasco Mario Caironi: "Tante opportunità"

Bergamo. Nella mattinata di venerdì 21 febbraio alla iSchool, a Bergamo, si terrà un incontro dedicato agli studenti che vedrà protagonista lo scienziato, famoso in tutto il mondo per aver messo a punto il prototipo, insieme al suo gruppo di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Milano, della prima, valutata una delle migliori invenzioni del 2023 secondo la classifica della rivista Time.“Il progetto – spiega– nasce per rispondere a un’esigenza scaturita all’interno di una progettualità più ampia finalizzata a sviluppare un sistema elettronicoin tutte le sue componenti. Ad alimentarlo c’è unache può essere ingerita ed èin modo da allungare la durata della loro vita. Abbiamo cominciato a lavorare su questo tema diversi anni fa e man mano stiamo compiendo importanti passi avanti.